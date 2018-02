Graz: Hakenkreuz im Schnee sorgt für Aufregung

Angelobung eines Grazer FPÖ-Mandatars sorgt für scharfe Kritik

Am Mittwoch soll im Zuge der Gemeinderatssitzung in Graz mit Heinrich Sickl ein neuer FPÖ-Mandatar angelobt werden. Vor allem bei der SPÖ rief diese Ernennung im Vorfeld scharfe Kritik hervorgerufen. "Sickl war in den 1990ern-Mitglied der verbotenen 'Nationalistischen Front' und ist Mitglied der vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands als rechtsextrem eingestuften Burschenschaft Arminia. Wieder einmal stellt sich die Frage, wo genau die ÖVP die Grenze zieht, wenn es um die Zusammenarbeit mit der extremen Rechten geht“, erklärte am Dienstag SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und verwies auf den Landbauer-Skandal.