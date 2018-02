Rezept der Woche: Bandnudeln mit Räucherlachs

Zubereitung: Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest kochen. Geschälte Zwiebel fein hacken und in Öl leicht andünsten. Mit Schlagobers und Milch aufgießen und dicklich einkochen lassen. Lachs in Streifen schneiden, mit Zitronensaft beträufeln und zur Obersauce geben. Die abgetropften Nudeln mit der Sauce vermengen und nochmals mit den Gewürzen abschmecken. Mit Blattsalat servieren.