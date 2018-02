Hier entstehen die Arbeitsplätze der Zukunft

Das „Büro 4.0“ entsteht derzeit in Salzburg-Schallmoos. Die Porsche Informatik (550 Mitarbeiter, 70 Millionen Euro Umsatz, 100%Tochter der Porsche Holding), erst vor drei Jahren ins neue Gebäude an der Louise-Piëch-Straße eingezogen, wird erweitert. Das „Bauteil D“ soll ab Sommer geschäftliche Herberge für 100 neue IT-Kräfte werden – eben nach den internationalen Standards einer modernen, „hippen“ Branche.

Neben klassischen Bildschirmarbeitsplätzen werden so genannte „Kollaboration Zonen“ eingerichtet – offene Sitzungsräume für spontane Besprechungen im kleinen Rahmen. Nebst getrennten, großen Besprechungsräumen oder „Design Zonen“, stillen Kämmerlein zum Denken. Auch eine Bibliothek ist angedacht. Vernetzung als Modewort, alles für eine bessere Kommunikation und mehr Kreativität.

„Anders“, gesteht Rainer Trischak, seit 2016 PI-Geschäftsführer und seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen, „werden wir dringend benötigte Fachkräfte nicht nach Salzburg locken können. Wir müssen den Standort so attraktiv wie möglich gestalten. Arbeiten am Puls der Zeit.“