Kanzler dabei: Kurz-Biografie vorgestellt

Jobverlust des Vaters als einschneidendstes Erlebnis in der Jugend

Einschneidendstes Erlebnis in Kurz' Jugend waren der Jobverlust des Vaters, der als Technik-Ingenieur tätig war, und dessen Kampf um einen neuen Job. "Dieses Erlebnis hat ihn definitiv in dem Glauben gestärkt, in die Politik zu gehen", sagt Vater Josef. Geprägt durch das christlich-soziale Wertesystem seiner Familie, meldet sich Kurz mit 16 bei der ÖVP. "Wenn er keinen anderen Blödsinn macht, dann soll er halt das tun", habe er sich damals gedacht, so der Vater. "Aber ganz ernst genommen habe ich ihn damals nicht."