Grazer Dorotheum überfallen: Zehn Jahre Haft

"Warum mit Messer? Warum überhaupt?", fragte Richter Andreas Lenz den Beschuldigten kurz und knapp. "Weil ich meine Schulden in Georgien abzahlen wollte. Und um Drogen zu kaufen", antwortete der 39-Jährige. Soweit war alles klar, doch die Geschichten, die der Angeklagte erzählte, wurden immer abenteuerlicher. Den gesamten Schmuck will er einem Drogendealer in Wien verkauft haben, der ihm dafür Bargeld und Methadon gegeben habe.