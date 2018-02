Großer Diagonale-Preis

Jurybegründung:

„Ingrid Burkhard hat Figuren erschaffen voller Wärme und Starrsinn, manchmal still, manchmal nicht, unbeugsam, gelassen energisch, mit wachsamen Augen, die tadeln und lieben. Intuitiv gerecht und bitte niemals unpolitisch. Sie erfindet so Menschen, an die man sich halten will und kann und soll. Das ist zu allen Zeiten aktuell“, so lautet das Urteil der Jury des Großen Diagonale-Schauspielpreises über die diesjährige Preisträgerin.