Zalando: Sieben von acht AGB-Klauseln unzulässig

Zunächst war aber zu klären, nach welchem Recht die in Frage stehenden Klauseln zu prüfen sind. Der Oberste Gerichtshof habe entschieden, dass österreichisches Recht zur Anwendung kommt und erklärte sieben der acht verfahrensgegenständlichen Klauseln für unzulässig, gab der VKI am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.