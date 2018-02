Im Gemeindebau: Friseurin beklagt unfaire Mieten

Auch mit der Bezirksvorstehung wurde bereits gesprochen. Diese leitete eine parlamentarische Anfrage an Wiener Wohnen, die die unterschiedlichen Mieten mit einer anderen Ausstattung der jeweiligen Ladenlokale begründete. "Das ist doch ein Blödsinn. Wir haben das Lokal selbst renoviert und Geld reingesteckt. Wir hatten am Anfang das gleiche wie die anderen. Die Ausgangssituation ist immer dieselbe. Jeder kann ja selbst entscheiden, was er für seinen Laden möchte, muss es aber auch selbst bezahlen", sagt sie. Zudem teilte Wiener Wohnen Frau Müller schriftlich mit "dass in bestehende Mietverträge nicht eingegriffen werden kann". Das sieht Müller jedoch anders: "Ein Inhaberwechsel, nämlich von Capka Heinz als Person auf eine GmbH., war kein Problem. Hierbei wurde auch eine Änderung in einem bestehenden Mietvertag vorgenommen."