Papa Hölzel: „Wäre bei mir nicht Falco geworden“

Was haben Sie eigentlich heuer an seinem Todestag gemacht?

An meinen Sohn gedacht wie immer. Wenn ich in Wien gewesen wäre, wäre ich zum Grab gegangen. Das mache ich öfter. Ich freue mich, dass er den Menschen so stark in Erinnerung bleibt und noch immer so Viele zu seinem Grab kommen. Zum Requiem war ich nicht eingeladen, davon hab ich erst aus der Zeitung erfahren. Ich halte ja nichts von alldem. Musicals, Filme, Immitatoren! Das ist doch nur Geschäftemacherei. Gansbach bekommt jetzt auch ein Denkmal. Angeblich eine 4 Meter hohe Scheußlichkeit aus Blech. Sogar mit EU-Förderung! Wehe, wenn es nicht schön ist – mit Metall kann ich umgehen (er muss lachen).