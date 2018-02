Kufstein: Weiterhin Streit um Vignettenpflicht

Der Kufsteiner Gemeinderat soll am Mittwoch (7.) eine Resolution an den Nationalrat verabschieden. Kufstein will eine Änderung des Bundesstraßen-Mautgesetzes erwirken, in dem auch die Kontrolle der Vignettenpflicht geregelt ist. Bis Dezember 2013 wurde von der Staatsgrenze bis Kufstein Süd nicht kontrolliert. Dann fiel die Sonderregelung weg. Seither weichen immer mehr Autofahrer auf die Bundesstraße aus, um sich bei der Fahrt in den Skiurlaub die Maut zu ersparen. Verschärft wird das Problem durch die Grenzkontrollen der Deutschen.