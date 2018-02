„Oida“: Skurrile Werbekampagne geht durchs Netz

# Werbekampagne geht viral durchs Netz

Nur noch drei Wochen, dann geht Österreichs wichtigster Onlinevideo-Kongress über die Bühne: Die neovideo. Am 1. März 2018 findet die Veranstaltung zum zweiten Mal im T-Center am Rennweg statt. Das Motto lautet heuer ‚Was hypt. Was bleibt.’ Damit wird auf die Kurzlebigkeit der Trends im Onlinevideo-Marketing angespielt. Ziel des Kongresses ist, den Teilnehmern Rüstzeug für ihr Content Marketing mit Video mitzugeben: Von der Strategie über die Verbreitung bis hin zur Evaluierung. Als Speaker sind einige der wichtigsten Experten der Branche an Bord, zum Beispiel Bertram Gugel oder Philipp Dettmer. Viele Beispiele aus der Kampagnenpraxis runden den Kongress ab –von den ÖBB über die Österreich-Werbung bis hin zur Erste Group und der Caritas. Für die Schlussphase der Bewerbung hat die Videoagentur News on Video noch ein Video auf Facebook veröffentlicht. In der Art eines sogenannten ‚Spoof’ stellt Agenturchef Martin Wolfram darin elf virale Videos nach.