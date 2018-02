Rot und Grün erhöhen Aufklärungs-Druck

Der Landesrechnungshof hat, wie berichtet, kürzlich einen brisanten Sonderprüfbericht über parteipolitisch bedingte Missstände in der Gemeindeaufsicht des Landes veröffentlicht. Darüber wird kommende Woche, symbolträchtig beginnend am Aschermittwoch, im Kontrollausschuss des Landtages beraten – aus Sicht von SPÖ und Grünen aber nur als Vorstufe zu einem U-Ausschuss des Landtages, in dem die politische Verantwortung für entschärfte Gemeindeprüfberichte und das Aufsichtsversagen im Fall des Verwaltungsskandals von St. Wolfgang aufgeklärt werden soll.