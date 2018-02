Melanie Griffith nennt Lugner „fesch und sexy"

Gut gelaunt zeigte sich Schauspielerin Melanie Griffith am Mittwoch bei der Fragestunde in der Wiener Lugner City. Die 60-Jährige, die in einem vor 20 Jahren von dem im November 2017 verstorbenen Designer Azzedine Alaïa entworfenen schwarzen Kleid den Operball besuchen wird, kündigte dabei an, an dem Abend schön aussehen und Walzer tanzen zu wollen. Richard Lugner habe sie aber noch nicht gefragt. Sie ging auch auf die #Metoo-Debatte ein und erklärte: "Ich wuchs damit auf, mir von von keinem Mann einen Scheiß gefallen zu lassen." Ihre Mutter sei von dem Regisseur Alfred Hitchcock sexuell belästigt worden. Ihren Gastgeber bezeichnete sie als "fesch und sexy".