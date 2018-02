Tirol: 4543 Fremde sind in der Grundversorgung

Erstmals seit 2012 gab es im Vorjahr in Tirol wieder einen Rückgang bei den Illegalen-Aufgriffen. Alles in allem waren es 7406 und damit um 37 Prozent weniger als im Rekordjahr 2016. Diese Entwicklung machte sich folglich bei der Asylantrags-Statistik (-34%) und letztlich auch beim Thema Asylplätze bemerkbar. Kapazitätsprobleme gebe es derzeit jedenfalls keine. Das war in Tirol nicht immer so, was hie und da umstrittene Polit-Entscheidungen zur Folge hatte. Beispiel: die leidige Traglufthallen-Causa.