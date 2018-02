Nach Sturm: Feuchte Wände und kein Hausdach

In der Nacht auf 11. August 2017 deckte ein orkanartiger Sturm Dach und Dachstuhl des Wohnhauses im burgenländischen Parndorf ab. Besonders betroffen war die im Dachgeschoß liegende Wohnung der Leserin: „Die Folge waren feuchte Wände, Schimmelbildung und kaputte Böden“, schilderte Frau G. der Ombudsfrau. Die Hausverwaltung organisierte Trocknungsgeräte und ließ ein provisorisches Hausdach installieren. Als sich im Herbst jedoch Regenschauer mehrten, wurden die Wasserflecken in der Wohnung wieder größer. „Alleine im Schlafzimmer gab es einen Fleck mit zwei Quadratmetern“, so die Leserin weiter.