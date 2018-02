App soll Kommunikation im Krisenfall ermöglichen

"Katastrophen und Krisen können jederzeit und überall eintreten, deshalb sollte man sich entsprechend darauf vorbereiten", so Matthias Hollik von der TU Darmstadt laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur bei der Vorstellung der Arbeitsergebnisse in Berlin. Man denke nur an Stromausfälle, Cyberangriffe oder Naturkatastrophen.