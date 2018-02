„Das Ding des Jahres“: Start für neue Raab-Show

40 Tüftler aus dem deutschsprachigen Raum konkurrieren darin mit ihren Erfindungen um die Gunst des Publikums und einer Jury. Raab kümmert sich hinter den Kulissen nicht nur um die Abläufe der neuen Show - er lieferte auch die Idee für das Format. Raab war selbst vor ein paar Jahren unter die Erfinder gegangen. 2013 brachte er einen speziellen Duschkopf raus, bei dem die Haare nicht nass werden. Bei seiner Erfinder-Show treten nun in fünf Folgen jeweils acht kreative Köpfe in vier Duellen mit ihren Errungenschaften gegeneinander an. Den Siegern winkt ein Werbedeal für die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe in Höhe von 2,5 Millionen Euro.