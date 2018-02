Meinung über Flüchtlinge in Tirol geteilt

Zusammenleben „gut“

Auch die Emotionen der Tiroler sind gemischt. Über die Hälfte gibt an, sowohl negative als auch positive Gefühle gegenüber Flüchtlingen zu haben. In Gemeinden, in denen Flüchtlinge leben, wird die Aufnahme in Tirol besser bewertet als in jenen, in denen keine Flüchtlinge leben. „Oft ist es die Alltagserfahrung mit Migranten, die das Zusammenleben zwischen Einheimischen und Zugewanderten als positiv bewerten lässt“, sagt Hofinger. Als „gut“ bewerten 52 Prozent das Zusammenleben von Flüchtlingen und Tirolern.