Pilotphase für elektronische Vergabe

Mit der e-Vergabe einher geht auch eine Kostenersparnis: „Diese liegt bei Ausschreibungen, in denen umfangreiche Angebote in Papierform ausgedruckt vorgelegt werden müssen, beim Wegfall von Druckkosten und Postgebühren“, so LRin Zoller-Frischauf. „Die Bietetenden profitieren von der neuen e-Vergabe von der Bekanntmachung über die elektronische Öffnung bis hin zur Zuschlagsentscheidung von einem durchgängigen, effizient und intuitiv bedienbaren System.“