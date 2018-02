In Tirol leben mehr als 750.000 Menschen

Stärkster Zuwachs in Wien

Im Bundesländervergleich entfiel der größte Teil des Wachstums mit 43 Prozent auf Wien. In der Bundeshauptstadt stieg die Bevölkerungszahl im Jahr 2017 mit plus 1,15 Prozent deutlich stärker als im Schnitt Österreichs. Auch in Vorarlberg (plus 0,75 Prozent) sowie in Tirol (0,68 Prozent), in Salzburg (0,61 Prozent) und in Oberösterreich (0,59 Prozent) gab es einen überdurchschnittlichen Zuwachs.