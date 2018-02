Bankräuber steckte im Stau

Weit ist der Täter nicht gekommen: Kurz vor 14 Uhr schlenderte der 55-Jährige mit einer dunklen Sonnenbrille und weißer Skihaube in die Bankfiliale und stellte sich zunächst wie ein ganz normaler Kunde an. Doch als er an der Reihe war, zückte der Klosterneuburger ein Stanleymesser und bedrohte die Angestellten. Dann griff er in die Geldlade und ergriff sofort die Flucht.