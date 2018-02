So heißt Kylie Jenners kleine Tochter

Ebenfalls auf Instagram gab Kylie vor wenigen Tagen die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. "Sorry, dass ich euch während all der Gerüchte im Dunkeln gelassen habe. Ich verstehe, dass ihr daran gewöhnt seid, auf all meinen Reisen dabei zu sein. Meine Schwangerschaft war etwas, dass ich nicht vor der ganzen Welt tun wollte. Ich wusste, dass ich mich an diese Rolle meines Lebens gewöhnen auf die positivste, stressfreiste und gesündeste Weise vorbereiten muss", schrieb die Kardashian-Schwester dort - und weiter: "Ich wusste, dass mein Baby den Stress und jede Emotion fühlen würde, also habe ich entschieden, es für das kleine Leben und unser Glück so zu machen."