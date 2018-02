Mädchen von Teenager auf Skipiste gerammt: Not-OP!

Der Skilehrer hatte den Kindern der siebenköpfigen Gruppe zur Aufgabe gestellt, einzeln am rechten Pistenrand in langen Schwüngen hinunterzufahren. Als die Elfjährige an der Reihe war, raste von oben kommend plötzlich der 16-Jährige heran und kollidierte mit voller Wucht mit dem Mädchen.