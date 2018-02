Erneut Kritik an Kürzung aus Slowakei und Ungarn

Ihren Standpunkt machten Korcok und der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bei einem Treffen in Bratislava am Dienstag klar. "Falls unsere Bürger, die legal in Österreich arbeiten, dort Steuern zahlen, dann sehen wir keinen Grund, deren Einkommen, das ihnen zusteht wie den österreichischen Bürgern, zu indexieren", sagte Korcok. Sollte es dazu kommen, wäre theoretisch auch eine Indexierung der Steuern angebracht, obwohl Österreich darüber wahrscheinlich nicht reden wollen würde, so Korcok weiter.