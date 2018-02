Befreit das Eheleben wirklich die Lust?

Fazit: Der letzte Teil der "Fifty Shades"-Reihe entschädigt etwas für das laue Geplantsche im zweiten Film. Den großen Tiefgang darf man sich freilich nicht mehr erwarten - das gibt der Stoff auch einfach nicht (mehr) her. Auch wenn die Figuren vielleicht mehr zu bieten hätten. Regisseur James Foley, der schon den vorherigen Film inszenierte, holt aus dem Material jedenfalls eine Liebesromanze mit schillernden Bildern raus. Nicht das Schlechteste, aber eigentlich nicht das, was "Shades of Grey" ursprünglich war. Für einen Kinoabend mit der besten Freundin reicht es allerdings allemal.