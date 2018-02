3D-Zebrastreifen ist „eher ein Marketing-Gag“!

Bei der Einführung des ersten 3D-Zebrastreifens in Oberösterreich, der auf der Linken Brückenstraße in Linz aufgemalt wurde, war FP-Verkehrsstadtrat Markus Hein noch Feuer und Flamme. Das hat sich mittlerweile geändert - so bezeichnet er den Zebrastreifen im Deutschen Magazin "Der Spiegel" als "lustigen Marketing-Gag"...