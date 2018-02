So viele Touristen fliegen auf das Salzburgerland

Im November verzeichnet man in der Regel die wenigsten Gäste-Nächtigungen - so auch im Tourismusjahr 2016/2017. Die knapp 600.000 Übernachtungen bedeuteten immerhin um elf Prozent mehr im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Der Dezember lag mit zwei Millionen sogar neun Prozent unter dem Schnitt. Dies konnte im Jänner und Februar mit einem Plus von je rund vier Prozent nicht ausgeglichen werden. Der Februar 2017 (4,4 Millionen Nächtigungen) war wie in den Jahren davor der Monat mit den meisten Übernachtungen.