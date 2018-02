Svazek lehnt ÖVP-Angebot ab

Diese Meldung wird für Zündstoff sorgen! ÖVP und Grüne hatten Anfang Jänner angekündigt, dass sie für den Wahlkampf mit einem Fairness-Abkommen alle Parteien an einen Tisch holen wollen. Doch die Freiheitlichen erteilten dem Vorhaben am Dienstag überraschend eine Absage. „Dieses zahnlose Abkommen enthält keinerlei Sanktionen bei Zuwiderhandlung“, kritisiert Landesparteiobfrau und Spitzenkandidatin Marlene Svazek (25) gegenüber der „Krone“ und ergänzt: „Ich gehe davon aus, dass sämtliche wahlwerbenden Parteien ohnehin an einem fairen Wahlkampf interessiert sind.“