Geschwistertreffen im Häfen

Oft erwischt, immer wieder schon gesessen, nichts daraus gelernt: Erst 14 Jahre alt und schon schwer kriminell – seit Jahren beschäftigt ein junger Albaner die Grazer Polizei, allen voran den Fachbereich 02 des Grazer Stadtpolizeikommandos. Als Anführer einer größeren Gruppe, die regelmäßig mit Einbruchsdiebstählen und Sachbeschädigungen von sich reden macht, treibt er Polizei und Behörden zur Weißglut. Seit Kurzem sitzt der bald 15-Jährige erneut in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft. Weil er zwischen 19. und 23. Jänner mit zwei 15-jährigen Freunden – ein Grazer ist der Polizei neu, ein weiterer Bursche aus der Dominikanischen Republik kennt das Gefängnis ebenso bereits von innen – zugeschlagen hat. Friseurläden, Kaffeehäuser, Nagelstudios – vor nichts macht die Gruppe Halt. Das Trio ergatterte geringe Bargeldbeträge, nachdem es die Eingangstüren aufgerissen hatte. Der letzte Einbruchsdiebstahl ging aber schief – zwei aufmerksame Zeugen hielten den Verdächtigen aus der „Dominikanischen“ fest. Bei den Einvernahmen verpfiff er seine Komplizen. Den Albaner nahm die Polizei am 26. Jänner an seinem Wohnsitz fest und brachte ihn in alt bekannte Gemäuer – die Justizanstalt Graz-Jakomini.