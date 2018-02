Falsche Tsunamiwarnung an US-Ostküste

Gigantische Flutwellen, die über der Millionenstadt New York hereinbrechen: Das dramatische Szenario aus dem Katastrophenfilm "The Day After Tomorrow" schien am Dienstag an der US-Ostküste für kurze Zeit Wirklichkeit zu werden. Die Wetter-App AccuWeather verschickte in der Früh unter Berufung auf den Nationalen Wetterdienst eine Tsunamiwarnung, die sich bald darauf als Fehler entpuppte.