Präsident: „Polen hat das Recht, sich zu schützen“

Kritik auch aus der Ukraine

Das Gesetz belastet mittlerweile auch die polnisch-ukrainischen Beziehungen. Das Parlament in Kiew verabschiedete am Dienstag eine Stellungnahme, in der es das Gesetz verurteilt und an den Präsidenten appelliert, es nicht zu unterschreiben. Das Gesetz sieht auch Strafen für die Leugnung der Verbrechen ukrainischer Nationalisten vor. In der Stellungnahme wird unter anderem kritisiert, dass ukrainische Unabhängigkeitsbestrebungen mit dem Verbrechen der Nazis und der Kommunisten gleichgesetzt würden.