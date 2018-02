400.000 Euro teurer Test der Eisenbahnbrücke

Auf Terminsuche für Lenkungsausschuss

Klare Worte erhofft sich Hein im Lenkungsausschuss. Dieser soll so bald wie möglich tagen. „Es ist aber nicht so einfach einen Termin zu finden“, so Hein. Im Ausschuss sitzen LH-Vize Michael Strugl (VP), Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), Stadtchef Klaus Luger (SP), Linz-AG-Boss Erich Haider sowie Spitzenbeamte des Landes und der Stadt.