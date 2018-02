Die Gemeinde Murfeld könnte sich auflösen

Geplant ist ja eine Aufteilung von Murfeld in Richtung Bezirk Leibnitz: Die Katastralgemeinde Seibersdorf soll zu St. Veit, die anderen vier sollen zu Straß. Murfeld würde so Anfang 2020 von der Landkarte verschwinden. Benötigt würden Gemeinderatsbeschlüsse in allen drei Kommunen sowie ein Landtagsbeschluss, erklärt Wolfgang Wlattnig, der Leiter der Gemeindeabteilung im Land Steiermark.