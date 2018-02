Der Ball der Bälle ist zurück: Ihre Meinung zählt!

Das wichtigste Society-Event des Jahres zählt zu den Fixterminen der prominenten und gehobenen Gesellschaft im In- und Ausland. Die Staatsoper lukriert allein an diesem Abend eine Million Euro Gewinn und besitzt einen Werbewert von über fünf Millionen Zuseher aus dem deutschprachigen Raum. Stars aus Oper und Ballett, das Orchester der Wiener Staatsoper und das Wiener Staatsballett gestalten die glanzvolle Eröffnung, viele Millionen Zuschauern verfolgen am Fernsehschirm, wie sich 150 junge Paare den Traum erfüllen, im Jungdamen- und Herrenkomittee die erste Polonaise auf diesem einzigartigen Parkett zu tanzen.