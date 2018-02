Nacht in Oberösterreich soll wieder finster werden

Liegt Nebel über Linz, kann man in Kirchschlag in der Nacht die Milchstraße sehen – ohne Nebel ist der Himmel fast sternenlos! Der Lichtverschmutzung wird der Kampf angesagt, in vier Mustergemeinden soll es so finster wie möglich werden. Dunkelheitsreservate im Mühlviertel und Salzkammergut sind in Planung.