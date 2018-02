Steiermark: Pärchen mit Tochter (7) auf Raubzug

Mit ihrer Mutter und dem Stiefvater reiste die Siebenjährige immer wieder mit einem silbernen Auto nach Graz und übernachtete auch im Fahrzeug. Um zu betteln, wie die Rumänen nach ihrer Verhaftung angaben. Sie gingen von Tür zu Tür, läuteten oder klopften an. So auch am Freitag an jener eines 85-Jährigen. Noch bevor er die unversperrte Tür öffnen konnte, drängten ihn die Verdächtigen in den Gang. Der Rumäne packte das erschrockene Opfer an den Händen, währenddessen machte sich seine Lebensgefährtin in den Räumen zu schaffen – vor den Augen des kleinen Mädchens.