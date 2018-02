Schlierenzauer: „Für mich ist vieles möglich!“

Okay. Verrätst du uns deine Glückszahlen?

Man hat so seine Zahlen, die für einen selbst mehr Energien haben. Da gibt es Hintergründe zu den Zahlen, wie die entstanden sind. Ich setze meistens auf mein Geburtsdatum. Also 7, 1, 90 sind für mich eine sehr kraftvolle Sache. 46 und 47 haben für mich eine Bedeutung. 53 auch. Es gibt also einige.