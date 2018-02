Streit um Kosten für Olympia

Bevor die Causa prima, also Olympia, aufs Tapet kam, wurde mit Günter Wagner noch ein neuer Abgeordneter für die FPÖ angelobt. Doch dann ging’s zu möglichen Winterspielen in Graz und Schladming zur Sache. Die Kommunisten befürchten ja, dass die Steiermark finanziell massiv überfordert wäre und deshalb sogar die Wohnkosten ansteigen würden. So weit will Anton Lang zwar nicht gehen, aber er macht in der schriftlichen Beantwortung der KPÖ-„Dringlichen“ klar: „Als Finanzreferent sehe ich aus derzeitiger Sicht im Landeshaushalt keinerlei Spielraum dafür.“ Sprich, für das Sportspektakel im Jahr 2026 fehlt die Marie…