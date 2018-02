400 Bürger auf Straße: Protest gegen Bahnprojekt

Auf die Straße gingen am Montagnachmittag die Gegner der geplanten Bahnschleife in Wulkaprodersdorf. Schon jetzt fühlen sich die meisten Bewohner durch vier hochrangige Straßen, der Mülldeponie des Landes und einer Kläranlage für 27 Gemeinden in der Lebensqualität beeinträchtigt.