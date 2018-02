Zeig mir das Land, in dem der Pfeffer wächst

Pfeffer wächst ganz im Süden in den Bergen an der Küste

Zwischen Kampot und Kep, zwei ruhigen Städtchen am Meer, liegt am „Geheimen See“ die Pfefferplantage. Die Schlingpflanze wird bis zu zehn Meter hoch, die Pfefferkörner wachsen darauf in kleinen Trauben. Ob roter, weißer, schwarzer oder grünen Pfeffer daraus wird, entscheidet allein die Verarbeitung.



Aber was für ein Unterschied! Roter Pfeffer ist mild, fast süß und wird auf Früchte gestreut. Grüner, frischer Pfeffer hat einen intensiven, fruchtigen Geschmack – büschelweise findet man ihn im Nationalgericht Lok Lak. Ganz schwarze Körner bieten eine intensive aromatische Schärfe, weiße sind im Vergleich dazu milder, aber eigentlich nur scharf. Zu finden ist auch der Langpfeffer – schärfer als seine runden Kollegen, dafür mit zimtigen Aroma.