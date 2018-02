Die skurrilsten Food-Festivals der Stadt

#5. Winter Food Festival

Beste Burger, Cinnemon Rolls, Pancakes, Steaks und vieles mehr: Das Winter Food Festival bringt frischen Wind in den Food Markt und überzeugt auch in der kalten Jahreszeit mit einer Vielzahl an warmen Speisen.

Wann: 23. bis 25. Februar

Wo: Der Garten, 2., Hauptallee