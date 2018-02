Jagd auf neue Köpfe am Kulturstandort Linz

Eigener Weg ist notwendig

Und, so Stelzer weiter: „Es geht auch um einen eigenen Weg, uns zu behaupten.“ Dieser sei mit Hermann Schneider – seit der Spielzeit 2016/2017 der Intendant am Landestheater – und mit Markus Poschner als neuem Chefdirigenten möglich. Nun soll auch auf der kaufmännischen Ebene ein frischer Wind kommen. Zur Jagd auf neue Köpfe wird bereits geblasen, denn beide Posten werden in Kürze ausgeschrieben: „Um die Jahresmitte möchte ich entsprechende Entscheidungen getroffen haben, wer kommt“, so Stelzer. „Ich wünsche uns spannende und profunde Persönlichkeiten“.