Sonnwendjochlift: Klarheit in drei Wochen

Die Uhr tickt, denn mit 30. Juni müssen die Stützen des alten Liftes (die sonst vermutlich weiter verwendet werden) abgebaut werden. Daher muss bald eine Entscheidung her. „Wir haben das Projekt beim Planungsverband vorgestellt. Doch keine Gemeinde ist dabei, so lange nicht Kramsach selbst Geld in die Hand nimmt“, mahnte Markus Vögele (Liste GFK) zu einem Ja.