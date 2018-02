MGMT zelebrieren hedonistischen 80er-Pop

Tief in den 80ern

Schon der Opener, das von Keyboardfanfaren und einem Saxofonsolo vorangetriebene "She Works Out Too Much", irritiert mit der völlig schamfreien Orientierung an einer eigentlich verrufenen Pop-Dekade - und begeistert zugleich. Der Titelsong, dessen Musikvideo mit Gothic-Klischees spielt und Sänger VanWyngarden in der Pose des The-Cure-Sängers Robert Smith präsentiert (inklusive Vogelnest-Frisur), ist mit mächtigen Synthie-Bässen und Spinett-Sounds ein hoch origineller Tanzflächenfüller. Auch "When You Die" und "Me And Michael" scheuen nicht vor Vergleichen mit 80er-Helden wie Tears For Fears, Visage oder Howard Jones zurück.