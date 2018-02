Franz Ferdinand setzen auf bewährte Stärken

Schneller Ruhm

Bekannt wurde die Band 2004 mit dem von der gesammelten Musikpresse als anspruchsvoll wie unterhaltsam gefeierten Debütalbum "Franz Ferdinand". Lieder wie "Take Me Out" oder "Dark Of The Matinée" wurden auf den Tanzflächen der Indie-Clubs rauf und runter gespielt. Auch mit den Nachfolgerplatten landeten die Schotten stets sicher in den internationalen Charts, auf den Bühnen großer Rock-Festivals und den Rezensionslisten der Fachblätter.