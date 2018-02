Rainhard Fendrich spielt gegen Kinderarmut

Zugunsten der Volkshilfe und gegen Kinderarmut spielt Österreichs Popstar Rainhard Fendrich kommenden April drei exklusive Konzerte in Salzburg, Graz und Wien. Mit diesen Auftritten will Fendrich nicht nur Bewusstsein schaffen und ein Signal setzen, die Reinerlöse der Auftritte gehen auch zur Gänze an Menschen in Notsituationen.