Hahn nach Ausflug auf die Autobahn unverletzt

Als die beiden ASFINAG-Mitarbeiter eintrafen, hatte sich der verschreckte Hahn in eine Böschung direkt neben der Fahrbahn zurückgezogen. Die beiden Herren machten sich umgehend an die Bergung des Tieres, was sich aufgrund der Gegebenheiten des Geländes allerdings als sehr schwierig gestaltete. Nach 30 Minuten schaffen es die beiden ASFINAG-Bediensteten schließlich, den Hahn einzufangen und in einer Transportbox zu sichern.