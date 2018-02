Hirscher: Exklusiver Plausch über den Wolken

Zehneinhalb Stunden im Flugzeug. Da blieb den beiden prominentesten Passagieren auf der Reise von Wien nach Incheon genügend Zeit für einen gemütlichen Kaffeeplausch. Über ihre "Missionen", die sie in den nächsten Tagen in Südkorea erfüllen wollen. Österreichs ehemaliger Bundespräsident Heinz Fischer wird in Südkoreas Hauptstadt Seoul Vorträge an einer Universität halten. Und außerdem seinen engen Vertrauten Ban Ki-moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, treffen.