Rangers kassieren mit Grabner 3. Pleite in Folge

Für die New York Rangers ist das Play-off in der National Hockey League (NHL) wieder in weitere Ferne gerückt. Michael Grabner und Co. mussten sich am Montag auswärts den Dallas Stars 1:2 geschlagen geben und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge sowie die fünfte in den jüngsten sechs Spielen. Damit sind die Rangers weiter Schlusslicht in der Metropolitan Division der Eastern Conference.