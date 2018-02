Minus 25 Prozent auf Mörbischer Schlagernacht

Von Nik P. über die jungen Zillertaler bis hin zu Melissa Naschenweng und Fantasy versammelt sich diesen Sommer die Cremé de la Cremé der deutschsprachigen Schlagerbranche auf der märchenhafte Seebühne in Mörbisch. Bei der "Schlagernacht am Neusiedler See" ist für jeden Genre-Fan etwas dabei. Bei uns bekommen Sie die Tickets für das Konzerthighlight für kurze Zeit um 25 Prozent ermäßigt.